Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины (ВСУ) не достигнет полной победы над российскими силами. В интервью телеканалу CNN, он сказал:

"Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены... Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского."

Генерал Милли отказался предполагать, сколько времени потребуется Киеву для достижения своих целей, но подчеркнул, что это будет "довольно продолжительным". Он также описал контрнаступление ВСУ как "длительное, тяжелое и кровавое".

Украинские войска уже четвертый месяц проводят контрнаступление на различных направлениях, при этом используют бригады, получившие подготовку от НАТО и вооруженные западной военной техникой. Однако до сих пор им не удалось добиться значительных успехов на фронте.

СМИ и военные эксперты из США и Европы также отмечают неудачи в летней кампании Киева, выделяя эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.