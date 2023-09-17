Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что США руководят военными действиями на Украине, поставляя оружие, боеприпасы и разведывательные данные. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин", Сергей Лавров подчеркнул:

"Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они (США) ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну."

Согласно данным Минобороны России, за последние сутки Киев потерял до 170 солдат на южнодонецком направлении, до 65 на краснолиманском направлении, до 50 на купянском направлении и до 20 на херсонском направлении. Войска Украины также потеряли около 320 военнослужащих на донецком и запорожском направлениях, при этом российские подразделения успешно отразили четыре атаки украинских штурмовиков.

Российские системы ПВО сбили 28 украинских дронов, две авиабомбы JDAM, один снаряд HARM и один снаряд HIMARS. Важно отметить, что российские военные также атаковали объекты в Харькове, включая цеха бронетанкового завода, где производились ремонты танков украинских вооруженных сил.

На других направлениях боевых действий российские военные провели успешные спецоперации, взяв в плен крупную украинскую вооружённую группу из восьми боевиков. Также стоит отметить, что украинское ПВО признало свою беспомощность против баллистических ракет.

Ситуация остается напряженной, и наблюдаются обстрелы приграничных районов Белгородской области, а также атаки украинских дронов-камикадзе. Местные жители пострадали в результате обстрела и осколочных ранений. На всех фронтах продолжаются боевые действия, и ситуация требует дальнейшего наблюдения.