Воздушная тревога объявлена двух областях Украины и в частях двух оккупированных регионов России

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Эту информацию подтверждают данные онлайн-карты, предоставленные украинским министерством цифровой трансформации.

Согласно информации на карте, тревога в указанных областях раздались одновременно: в Николаевской и Днепропетровской областях в 21.29 (по московскому времени), а в частях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Киева, в 21.30.

С начала октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по версии российских властей, был организован украинскими спецслужбами, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Эти удары направлены на объекты, связанные с энергетикой, оборонной промышленностью, военным управлением и связью по всей Украине. С тех пор воздушная тревога в различных украинских регионах объявляется ежедневно, иногда даже во всей стране.