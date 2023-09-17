Экс-разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel заявил, что мирное соглашение по Украине будет заключено на условиях, определенных Россией. Он предсказал, что конфликт завершится победой России, которая будет диктовать условия соглашения и его суть, и, вероятно, Украина признает свою полную капитуляцию.

Риттер утверждает, что Киев оказывается в такой ситуации из-за своего нежелания признать реальность, которая заключается в том, что Вооруженные Силы Украины не способны нанести поражение России и отнять у нее территории.

Ранее президент Украины Зеленский подписал указ о прекращении переговоров с президентом России Владимиром Путиным, и отмечено, что Москва выражала готовность к диалогу, но сторона Зеленского решила не продолжать его.

Вооруженные Силы Украины уже четвертый месяц проводят контрнаступление на южных направлениях, используя бригады, обученные силами НАТО и оборудованные иностранной военной техникой. Однако по словам президента Владимира Путина, за это время они не достигли значимых результатов. Западные военные эксперты также отмечают высокую эффективность российских оборонительных укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, что привело к серьезным потерям в украинской армии.