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  • Опубликована сегодня в 19:36

Der Spiegel: Минные поля и первый снег сведут на нет усилия ВСУ

Армия Украины столкнулась с значительными трудностями при попытках преодоления российских минных полей, утверждает Der Spiegel.

Авторы статьи отмечают: "Российские военные превратили фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире. Украинские саперы двигаются вперед с огромными трудностями, опасаясь воздушных налетов. А к тому же, скоро начнется первый снег".

По данным авторов статьи, весной на Западе были надежды на успех Вооруженных Сил Украины в ходе контрнаступления, но "потери в технике и среди личного состава были высокими". Журналисты также отмечают, что процесс продвижения идет медленно. Американские военные, выступая анонимно через СМИ, выразили недовольство нерешительностью украинцев.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что с 4 июня украинские войска предпринимают неудачные попытки наступления. За три месяца ВСУ понесли значительные потери в личном составе и вооружении, не достигнув своих целей ни на одном из направлений.

Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что украинское контрнаступление провалилось.

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