Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Украина уже проигрывает в конфликте, который могла бы избежать, если бы изначально согласилась на уступки, включая признание потери части территорий, в том числе Крыма.

Трамп отметил: "Новостные издания больше не пишут о войне… это означает, что Украина проигрывает". Он также добавил, что ожидалось, что Украина начнет наступление, но такого события так и не произошло.

Кроме того, экс-президент выразил убеждение, что Киев изначально мог бы избежать конфликта, если бы согласился на уступки, включая признание утраты части территорий, включая Крым.

Трамп подчеркнул: "Честно говоря, они могли бы договориться о потере меньшей территории, чем та, которую уже захватила Россия. И никто бы не погиб". Он уточнил, что имел в виду территории, включая Крым и другие регионы, которые присоединились к России.

Трамп заключил: