Депутат Пидласа заявила, что ждет $43 миллиарда Украине от Запада в 2024 году

Глава парламентского комитета по бюджету Украины Роксолана Пидласа заявила, что ждет от стран Запада предоставления помощи в размере $43 миллиардов в 2024 году, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Пидласа подчеркнула, что 2024 год станет третьим годом, когда расходы Украины превысят доходы в два раза. Она отметила:

"Фактически, все расходы, касающиеся социальных нужд, гуманитарной помощи, реконструкции и инфраструктуры, будут покрываться за счет международных партнеров, а также через кредиты и гранты."

Пидласа также пояснила, что в бюджете на следующий год международная помощь рассматривается по курсу 41,1 гривны за доллар, в то время как официальный курс Национального банка Украины составляет около 36,6 гривны за доллар. Она подчеркнула, что это всего лишь расчетное значение, используемое для учета доходов и расходов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил о дефиците бюджета в размере 1,55 триллиона гривен (приблизительно $42 миллиарда) на следующий год, что составляет почти половину расходов. Более половины бюджета будет выделено на военные нужды, что на 113 миллиардов гривен ($3 миллиарда) больше, чем в текущем году. В 2023 году также был зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере $38 миллиардов. Увеличение военных расходов было одобрено в Раде, и Киев рассчитывает на финансовую поддержку со стороны западных союзников.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина уже получила $30 миллиардов от международных партнеров за первые восемь с половиной месяцев текущего года и имеет долгосрочные соглашения о финансировании с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами Группы семи.