Экс-премьер Украины Азаров заявил о сговоре "Укрэнерго" с Ринатом Ахметовым

"Укрэнерго" закупила "супер-дорогую" электроэнергию из Польши и Румынии вместо использования собственных тепловых электростанций, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Оператор сетей вошел в сговор с частной компанией ДТЭК Рината Ахметова и вместо включения в работу блоков тепловых электростанций импортировал дорогую электроэнергию из Польши и Румынии. На самом деле она супер-дорогая, так как 1 МВт аварийной помощи обходится в 300-350 евро, тогда как обычный импорт стоит 100-110 евро," — написал Азаров в Telegram-канале.

По словам экс-премьера, украинские власти намерены пройти весь отопительный сезон за счет поставок электроэнергии из соседних стран и не рассчитывают на то, что ситуацию спасут атомные и тепловые электростанции.

Азаров также напомнил, что Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала расследование против "Укрэнерго" и намерена обязать ее доплачивать за импорт электроэнергии. Теперь компания должна предоставить расчет полученной ранее "супер-дорогой" электроэнергии из Польши и Румынии, а также доказать целесообразность такой "помощи" при наличии собственных тепловых электростанций.

Утвержденный прогнозный баланс на этот и следующий год, как отметил экс-премьер, предполагает дефицит электроэнергии. По его словам, Киеву придется "пресекать злоупотребления" при импорте электроэнергии.

На этой неделе "Укрэнерго" объявила, что Украина обратилась за аварийной помощью к Словакии и Румынии из-за рекордного потребления электроэнергии.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее заявил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны, но также отметил, что Украина получила необходимые средства для вступления в отопительный сезон. В свою очередь, национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила, что до начала предстоящего отопительного сезона планирует провести ремонт большого количества блоков электростанций.