Столтенберг: "Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предупредил, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время.
В интервью немецкой медиагруппе "Funke" он сказал: "Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине".
Столтенберг также выразил надежду на то, что Украина в будущем станет членом НАТО. На летнем саммите НАТО в Вильнюсе глава альянса пообещал, что Украина будет приглашена в альянс, если будут выполнены все условия и это будет единогласным решением членов НАТО. Однако он не уточнил конкретные сроки для такого приглашения.
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