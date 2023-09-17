Столтенберг: "Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предупредил, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время.

В интервью немецкой медиагруппе "Funke" он сказал: "Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине".

Столтенберг также выразил надежду на то, что Украина в будущем станет членом НАТО. На летнем саммите НАТО в Вильнюсе глава альянса пообещал, что Украина будет приглашена в альянс, если будут выполнены все условия и это будет единогласным решением членов НАТО. Однако он не уточнил конкретные сроки для такого приглашения.