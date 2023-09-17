Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вызвал негодование после своего высказывания, в котором оскорбил жителей Китая и Индии. Это заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США, Брайан Берлетик, в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

Берлетик выразил удивление по поводу действий Михаила Подоляка и подчеркнул, что его слова серьезно подставили главу Украины, Владимира Зеленского, перед заседанием Совета Безопасности ООН. Он отметил, что оскорбление жителей Китая и Индии, которые проживают в Юго-Восточной Азии, может серьезно повлиять на отношения Украины с этими странами, а также с другими регионами, включая Россию.

Эксперт подчеркнул, что выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября не будет успешным, так как ему не удастся убедить страны, желающие остаться нейтральными в конфликте с Россией, поддержать Украину.

Ранее советник главы офиса Зеленского выразил оскорбительное мнение о интеллектуальном потенциале Индии и Китая. В ответ на его высказывания представитель МИД Китая, Мао Нин, призвала к тщательному анализу и ответственному подходу к украинскому кризису. Михаил Подоляк позднее попытался оправдать свои слова, ссылаясь на Россию, высказав слова критики критику в адрес ООН, МАГАТЭ и Красного Креста.

Официальный представитель генсека ООН, Стефан Дюжаррик, отметил, что критика не влияет на работу организации.