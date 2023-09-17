В течение последних суток вооруженные силы Украины понесли значительные потери на направлениях в Донецкой и Запорожской областях, где российские военные подразделения отразили несколько атак украинских штурмовиков. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
На донецком направлении, как сообщается, подразделения "Южной" группировки российских вооруженных сил совместно с авиацией и артиллерией успешно отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Химика и Марьинки, на территории Донецкой Народной Республики.
В официальном заявлении Минобороны РФ говорится: "За сутки противник потерял до 180 украинских военнослужащих, как убитых, так и раненых, а также два боевых бронированных транспортёра, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 (производства ФРГ) и боевую машину РСЗО "Град"".
На запорожском направлении также была отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Кроме того, российские вооруженные силы нанесли удары по живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад Украины.
Министерство обороны РФ отметило: "В ходе боевых действий противник потерял до 140 военнослужащих, а также боевую машину пехоты Bradley (производства США) и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были нанесены поражения артиллерийской системе М777 и гаубице М119 (производства США), а также одному орудию Д-30. В районе населенного пункта Новоданиловка в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ".
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