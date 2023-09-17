В Истринском районе обнаружены элементы сбитого ночью БПЛА

Элементы беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который был сбит ночью над Истринским округом, были обнаружены сегодня. При их падении зарегистрированы небольшие повреждения забора, находящегося рядом с частным домом, — рассказала глава муниципалитета Татьяна Витушева.

"Обнаружены фрагменты сбитого БПЛА, включая части его стартового двигателя. Эта информация стала известной после первичного осмотра обломков, которые были найдены в рамках проводимых поисково-следственных мероприятий на территории Истринского городского округа. Предполагается, что аппарат был малой дальности, и для его запуска использовались разгонные двигатели БПЛА. Эти части были обнаружены сегодня утром на одном из частных земельных участков в районе Новорижского шоссе. В результате падения элементы БПЛА нанесли незначительные повреждения забору, окружающему близлежащий частный дом. Люди не пострадали", — заявила она.

Татьяна Витушева также добавила, что все обнаруженные части БПЛА направлены на проведение экспертизы. В настоящее время проверяется вероятность наличия взрывчатых элементов, которые могли находиться на беспилотнике. Оперативные службы продолжают свою работу над данным инцидентом.