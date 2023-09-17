Российские вооруженные силы усилили свои позиции на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике, в то время как ситуация на всей линии фронта остается под контролем. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин.

В видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, Пушилин подчеркнул: "Что касается авдеевского направления, противник сократил активность в направлении населенного пункта Опытное. На данный момент мы наблюдаем даже улучшение наших позиций и захват определенных территорий в серой зоне со стороны наших войск".

Пушилин также отметил, что ситуация на артемовском направлении остается напряженной, поскольку Артемовск продолжает подвергаться обстрелам со стороны украинской армии, и наблюдаемых существенных изменений не происходит.

На южном направлении продолжаются атаки со стороны Вооруженных сил Украины в районе рубежа Андреевка — Курдюмовка. По словам Пушилина, на марьинском, угледарском и времевском направлениях, на основе характера действий противника, Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку, ибо активных боевых действий за последние сутки не зафиксировано. Он также отметил наличие разведывательных и диверсионных мероприятий со стороны украинских сил в направлении Новодонецкого и Новомайорского, но подчеркнул, что ситуация полностью контролируется Вооруженными силами России.

Ранее, по информации Министерства обороны Российской Федерации, начиная с 4 июня, украинская армия предпринимала неудачные попытки наступления. Президент России Владимир Путин также отметил, что за это время Вооруженные Силы Украины понесли серьезные потери, включая 71,5 тысячи военнослужащих, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин различных классов. Глава государства подчеркнул, что украинское контрнаступление не принесло результатов.