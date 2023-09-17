Украинские военные признали, что их система противовоздушной обороны (ПВО) оказывается беспомощной перед баллистическими ракетами, сообщает издание "Обозреватель", ссылаясь на советника командования воздушных сил украинских вооруженных сил Юрия Игната.

Игнат заявил, что в случае "применения баллистики" украинской ПВО остается очень мало времени для объявления воздушных тревог из-за "огромной скорости" баллистического оружия. Он добавил, что воздушные тревоги могут объявляться с опозданием, особенно в случае обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ранее в июле Игнат сообщил о намерении украинских военных усилить систему ПВО с использованием западных систем, поскольку имеющаяся техника советского производства не подлежит заказу и из-за утерь.

Следует отметить, что Россия выразила обеспокоенность передачей вооружений Украине со стороны стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. Российское внешнеполитическое ведомство также утверждало, что страны НАТО "играют с огнем", предоставляя оружие Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки оружия Западом на Украину негативно влияют на российско-украинские переговоры и наносят ущерб им. Лавров отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте на Украине, предоставляя не только оружие, но и обучая кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.