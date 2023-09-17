В эфире Deutschlandfunk главный редактор политического раздела Neue Osnabrücker Zeitung, Буркхарт Эверт, выразил мнение, что Германия не должна передавать Украине беженцев с целью их привлечения к службе в Вооруженных силах Украины.

"Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на их родину и бросить их на поле боя. Германия должна отказаться от этой идеи", — заявил он.

Эверт подчеркнул, что даже в текущей критической ситуации, в которой находится Украина, киевские власти должны стремиться обеспечивать и защищать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.

Информация из издания Rzeczpospolita свидетельствует о том, что Польша начала передавать Украине мужчин призывного возраста. Кроме того, хакерская группа RaHDit выявила, что спецслужбы стран Прибалтики собирают информацию о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет с намерением отправить этих людей обратно на Украину.