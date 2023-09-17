Вооруженные силы Украины, по мнению полковника в отставке Дугласа Макгрегора активно применяют западные разведывательные технологии для проведения ракетных ударов.

Макгрегор заявил: "Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и управляемые разведывательные системы используются для координации нанесения дальнобойных ракетных ударов Украиной".

Эту информацию он опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Полковник Макгрегор также утверждает, что администрация президента США Джо Байдена скрывает данное обстоятельство от американских граждан.

Ранее, ссылаясь на чиновников, газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Байдена может одобрить поставки Киеву ракет ATACMS уже этой осенью.