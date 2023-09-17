Повреждения получил православный храм в результате обстрела украинскими вооруженными формированиями Куйбышевского района Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) городов Республики: город Донецк (Куйбышевский район): храм "Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира" по улице Зуевской", — говорится в сообщении.

Представительство также уточнило, что с 11.55 по 12.03 украинские войска выпустили 10 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому районам Донецка. С 6.20 по 10.20 было выпущено около 19 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также в Макеевке.

Куйбышевский район находится в западной части Донецка, а Киевский район — в северной части города. Начиная с 2014 года, после провозглашения ДНР независимости от Киева в результате государственного переворота, этот район стал подвергаться регулярным обстрелам со стороны украинских силовых структур. Аэропорт, находящийся на северной окраине района, был полностью разрушен в результате многомесячных боев между украинскими военными, осажденными там, и донецкими ополченцами.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

Макеевка — это прилегающий к Донецку северо-восточный город-спутник. На момент 2014 года население Макеевки составляло около 350 тысяч человек.

Следует отметить, что артиллерия калибра 155 миллиметров широко используется странами НАТО. США предоставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые украинские войска активно применяют для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, украинским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые также используют снаряды данного калибра.