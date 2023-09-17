Секретарь Совнацбеза Украины Данилов призывает Запад верить, что у Зеленского все получится

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов выразил свои рекомендации и стратегические взгляды в своей статье, названной "Стратегическая точка перелома", на фоне неудач контрнаступления Киева. Статью опубликовало издание "Украинская правда".

В своей статье Данилов указал, что в западных СМИ появились материалы, фокусирующиеся на нескольких ключевых аспектах.

Во-первых, оптимизм относительно контрнаступления стал постепенно угасать.

Во-вторых, возникали обсуждения о том, что боеспособность Вооруженных Сил Украины снижается с каждым днем.

И, в-третьих, в публикациях стали появляться утверждения о том, что Киев не сможет вернуть потерянные территории и должен начать переговоры с Россией.

По мнению главы Совета национальной безопасности и обороны Украины, такая риторика может подвергнуть опасности дальнейшее предоставление помощи Украине со стороны западных союзников.

Для предотвращения этой угрозы Данилов призвал западные страны выработать четкое видение победы Вооруженных Сил Украины, закрепить военную поддержку Украины в законодательстве и разработать комплекс мер, направленных на преодоление "военной усталости".