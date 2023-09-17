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  • Опубликована сегодня в 4:06

Харьковский бронетанковый попал под новые ракетные удары

Ракетные удары были нанесены по ремонтной зоне Харьковского бронетанкового завода и сортировочному железнодорожному узлу. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, цитируемый РИА Новости.

Он отметил: "16 сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы "прилеты" в бронетанковом заводе, на ремонтной базе."

По словам Лебедева, жители Харькова слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций после взрывов.

Он также сообщил, что участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались отслеживанием передвижения украинской военной техники и оценкой результатов ракетных атак.

Харьковский бронетанковый завод, ранее известный как 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР, специализировался в ремонте и модернизации танков советского образца, включая Т-80 и модификации Т-80БВ.

Напомним, что российские Вооруженные силы уже ранее наносили удары по этому заводу, как сообщалось Минобороны России 8 июня 2023 года.

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