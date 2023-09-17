Украинские вооруженные силы провели артобстрел в направлении городов Донецк и Макеевка, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Один из снарядов был выпущен в населенный пункт Карловка в Киевском районе Донецка, а еще один — в населенный пункт Макеевка в Червоногвардейском районе. Оба снаряда имели калибр 155 миллиметров и были кассетными.

Кроме того, в 23:30 Макеевка подверглась обстрелу со стороны ВСУ, когда было выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров. Затем, в 02:00, ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив еще четыре снаряда такого же калибра.

Киевский район Донецка был регулярно подвергнут обстрелам украинских силовиков начиная с 2014 года, после объявления Донецкой Народной Республики независимости от Киева. Этот район включает северную окраину, где находился разрушенный аэропорт, ставший местом многомесячных боев между украинскими военными и донецкими ополченцами.

Макеевка, являющаяся городом-спутником Донецка, также подвергалась артобстрелам. В 2014 году ее население составляло около 350 тысяч человек. Этот город находится в северо-восточной части Донецка, в Червоногвардейском районе.

Артиллерия калибра 155 миллиметров, применяемая вооруженными силами Украины, принадлежит к американской системе M777. Украинским вооруженным силам также поставляются немецкие, польские и французские самоходные артиллерийские установки с аналогичным калибром.