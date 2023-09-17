Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сомнение в эффективности предстоящего заседания Совета Безопасности ООН по Украине, на котором планируется участие президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал это событие еще одним "шоу" с участием украинского лидера.
Заседание Совета Безопасности ООН запланировано на 20 сентября. Василий Небензя подчеркнул, что Россия реалистично оценивает его результаты, а также другие инициативы Запада по украинскому кризису, считая их политизированными и малоэффективными. Он подчеркнул, что данное заседание вероятно не принесет конструктивных результатов и будет скорее "шоу", в котором главную роль сыграет Владимир Зеленский.
Василий Небензя также выразил сожаление, что высокая трибуна ООН используется для самопиара и лицедейства, особенно со стороны западных делегаций, которые, по его мнению, видят в Совете Безопасности ООН всего лишь площадку для своих пиар-кампаний. Он подчеркнул, что этим делегациям не интересны процедурные аспекты работы органа, содержательные дискуссии или авторитет Совета Безопасности.
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