Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.09.2023 : 96,6338
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.09.2023 : 103,0358
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 3:48

Небензя: 20 сентября в СБ ООН состоится новое шоу с Зеленским в главной роли

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сомнение в эффективности предстоящего заседания Совета Безопасности ООН по Украине, на котором планируется участие президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал это событие еще одним "шоу" с участием украинского лидера.

Заседание Совета Безопасности ООН запланировано на 20 сентября. Василий Небензя подчеркнул, что Россия реалистично оценивает его результаты, а также другие инициативы Запада по украинскому кризису, считая их политизированными и малоэффективными. Он подчеркнул, что данное заседание вероятно не принесет конструктивных результатов и будет скорее "шоу", в котором главную роль сыграет Владимир Зеленский.

Василий Небензя также выразил сожаление, что высокая трибуна ООН используется для самопиара и лицедейства, особенно со стороны западных делегаций, которые, по его мнению, видят в Совете Безопасности ООН всего лишь площадку для своих пиар-кампаний. Он подчеркнул, что этим делегациям не интересны процедурные аспекты работы органа, содержательные дискуссии или авторитет Совета Безопасности.

Мир

Байдена поправили: лидер демократов США заговорил о необзованности цветных американцев

Белый дом произвел необычные изменения в стенограмме выступления президента Джо Байдена, в котором он, кажется, намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.

Читать полностью

Atlantic: США проиграют крупномасштабную войну из-за нехватки оружия

Обозреватель журнала "Atlantic" Кори Шейк выразил обеспокоенность по поводу нехватки боеприпасов и оружия, которая может поставить США в невыгодное положение в случае крупномасштабной войны

Читать полностью

Общество

Петропольский рассказал о причинах блокировок банковских карт

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский предостерегает о возможности блокировки банковских счетов россиян по нескольким мотивам.

Читать полностью

Освящен Камчасткий Морской собор

Утром в воскресенье в Петропавловске-Камчатском Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел торжественный обряд великого освящения Камчатского Морского собора

Читать полностью

Новости