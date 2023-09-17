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  • Опубликована сегодня в 3:41

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Западные СМИ устали от Украины

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение о заметном упадке интереса западных СМИ к событиям на Украине. Он подчеркнул, что ранее новостные каналы западных стран регулярно обновляли информацию о ситуации на Украине каждые полчаса, но сейчас наблюдается молчание по этой теме.

Эксперт считает, что такая тишина связана с неудачами, которые испытывает Украина на поле боя, где Вооруженные Силы Украины (ВСУ) неоднократно потерпели поражения и понесли значительные потери. Джонсон также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны западных партнеров постепенно угасает, и страны Североатлантического альянса начинают сомневаться в целесообразности новых поставок вооружений.

Эта тенденция была подтверждена ранее заявлениями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который выразил рекомендации по тому, как реально помочь Украине, учитывая сложную ситуацию на фронте. В отставке генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос также выразил сомнения в отчетах президента Украины Владимира Зеленского, которые, по его мнению, слишком оптимистичны относительно контрнаступления украинских войск.

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