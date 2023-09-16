Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.09.2023 : 96,6338
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.09.2023 : 103,0358
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 23:27

Шонус прокомментирровал угрозы Киева о ракетных ударах по Украине словами Молотова

Заместитель председателя комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Крымского парламента Иван Шонус высказал свою реакцию на заявление Киева относительно планов провести ракетные удары по Крыму при помощи западных ракет.

Он прибегнул к историческому контексту, процитировав слова советского народного комиссара иностранных дел, Вячеслава Молотова, после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году:

"Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами".

Политик также подчеркнул, что Россия быстро и решительно начала спецоперацию, предотвратив тем самым попытку агрессии на своей территории.

Мир

Галущенко: Украина уменьшит доминирование России на рынке урана. Если получится

Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил о планах страны увеличить производство урана с целью уменьшить доминирование России на мировом рынке урана.

Читать полностью

Tasnim: Иран выгоняет из страны инспекторов МАГАТЭ - французов и немцев

Иран лишил аккредитации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые являются гражданами Франции и Германии.

Читать полностью

Общество

Авиационный эксперт Хо рассказал, как туристам быстро эвакуироваться из самолета, чтоб остаться в живых

Авиационный эксперт Гэри Хо поделился советами по обеспечению безопасности пассажиров при экстренной эвакуации из самолета﻿.

Читать полностью

Хилькевич и Погребняк разругались из-за одежды

Актриса и блогер Анна Хилькевич и Мария Погребняк оказались в сетевой ссоре из-за своего стиля одежды.

Читать полностью

Новости