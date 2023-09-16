Заместитель председателя комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Крымского парламента Иван Шонус высказал свою реакцию на заявление Киева относительно планов провести ракетные удары по Крыму при помощи западных ракет.

Он прибегнул к историческому контексту, процитировав слова советского народного комиссара иностранных дел, Вячеслава Молотова, после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году:

"Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами".

Политик также подчеркнул, что Россия быстро и решительно начала спецоперацию, предотвратив тем самым попытку агрессии на своей территории.