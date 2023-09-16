Сегодня вечером, с 21:50 по 21:55 по московскому времени, боевики совершили атаку на Горловку, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Согласно информации, предоставленной представительством Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел был направлен на Центрально-Городской район.

"Зарегистрирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по следующему направлению: с 21:50 — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): было выпущено пять ракет из РСЗО… с 21:55 — еще пять ракет из РСЗО", — гласило сообщение представительства в их официальном Telegram-канале.

Также в 20:40 националистические боевики осуществили обстрел Киевского района в Донецке с использованием трех кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Немного позже было выпущено еще два обычных снаряда того же калибра, используемого странами НАТО.

Информация о том, что кассетный боеприпас, выпущенный украинскими боевиками по Донецку, попал на кухню многоэтажного жилого дома, вызвала особое беспокойство. В момент обстрела в квартире находилась женщина, и ее муж сообщил, что она была доставлена на машине скорой помощи.