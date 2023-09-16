Стефанишина заявила, что Польша ввела ограничения против Украины из-за конкуренции на рынке зерна

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила удивление и озабоченность жесткой риторикой, которую Польша применила в отношении Украины в контексте экспорта зерна. В интервью телеканалу "Рада", она отметила, что подобная риторика была неожиданной для Украины.

Стефанишина подчеркнула, что манипуляции и давление, связанные с экспортом украинского зерна, ощущаются страной очень болезненно. У Украины нет других альтернативных маршрутов для экспорта сельскохозяйственной продукции, кроме как через страны Евросоюза.

Она также признала, что Польша и Украина всегда были конкурентами на рынке зерна.

В контексте данной ситуации, важно отметить, что в пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех видов сельскохозяйственной продукции с Украины в некоторые приграничные страны ЕС, однако она также обязала Украину ввести меры по контролю за экспортом. В ответ на это решение, власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета на ввоз украинских продуктов в одностороннем порядке. Венгрия, в частности, расширила список запрещенных продуктов, включив в него более 20 наименований.

Президент Украины, Владимир Зеленский, заявил о намерении страны "цивилизованно отвечать" на подобные действия.