В трех украинских регионах объявлена воздушная тревога

По данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Событие произошло в 22:16 по московскому времени, сначала в Полтавской области, а вскоре после этого она распространилась на Днепропетровскую и Харьковскую области.
Ранее мэр города Горловка сообщил о трагической гибели мирной жительницы, которая получила смертельные ранения в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки. Он также отметил, что разрывы боеприпасов были зафиксированы в непосредственной близости от микрорайона Квартал 245. В результате обстрела пострадал торговый павильон рядом с "Универсамом" и жилой дом на проспекте Ленина.
Мэр выразил соболезнования в связи с гибелью невинной женщины и подчеркнул бессмысленность таких трагических событий.
Ситуацию вокруг Лампедуза обсудят главы МИД трех стран Европы
Министры внутренних дел Франции, Италии и Германии, Жеральд Дарманен, Маттео Пьянтедози и Нэнси Фезер, планируют провести второй за последние сутки телефонный разговор для обсуждения острой ситуации на итальянском острове Лампедуза, где количество нелегальных мигрантов превысило число местных жителей.
Венгрия ввела запрет на импорт сельхозпродукции Украины по 21 виду
Венгрия ввела запрет на импорт не только зерна, но и еще 20 видов аграрной продукции из Украины, так как дешевые поставки этих товаров снижают прибыль местных фермеров.
Авиационный эксперт Хо рассказал, как туристам быстро эвакуироваться из самолета, чтоб остаться в живых
Авиационный эксперт Гэри Хо поделился советами по обеспечению безопасности пассажиров при экстренной эвакуации из самолета.
Хилькевич и Погребняк разругались из-за одежды
Актриса и блогер Анна Хилькевич и Мария Погребняк оказались в сетевой ссоре из-за своего стиля одежды.