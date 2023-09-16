В трех украинских регионах объявлена воздушная тревога

По данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Событие произошло в 22:16 по московскому времени, сначала в Полтавской области, а вскоре после этого она распространилась на Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ранее мэр города Горловка сообщил о трагической гибели мирной жительницы, которая получила смертельные ранения в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки. Он также отметил, что разрывы боеприпасов были зафиксированы в непосредственной близости от микрорайона Квартал 245. В результате обстрела пострадал торговый павильон рядом с "Универсамом" и жилой дом на проспекте Ленина.

Мэр выразил соболезнования в связи с гибелью невинной женщины и подчеркнул бессмысленность таких трагических событий.