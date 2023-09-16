Добровольческие казачьи бригады, входящие в состав штурмового корпуса, успешно отражают атаки украинских войск на Кинбурнской косе в Херсонской области. Этот район регулярно подвергается ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые стремятся проявить слабые места в линии обороны российских войск, сообщил заместитель командира корпуса Николай Дьяконов.

Он отметил, что направление Херсонской области, включая Кинбурнскую косу, находится под контролем двух казачьих бригад. Здесь постоянно проводятся разведывательные операции противника, и казаки успешно выполняют поручения, выданные командованием. Они осуществляют выявление и уничтожение групп противника, обеспечивая надежную оборону района.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. Он также утверждал, что в июле на херсонском направлении украинские силы разместили своих военнослужащих, пытаясь форсировать реку Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и у Антоновского моста. Сальдо критиковал украинское командование за массированное бросание в бой новых групп под давлением "западных кукловодов", что, по его словам, привело к созданию "конвейера смерти".

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации после проведения референдума в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признала его легитимность и продолжает обстреливать некоторые территории региона. На данный момент около 75% территории Херсонской области находятся под контролем России, но часть на правом берегу реки Днепр, включая город Херсон, остается под украинским контролем.