Член Государственной думы РФ Михаил Шеремет выразил озабоченность по поводу атак, совершенных Вооруженными силами Украины на Крым, и предсказал возможные последствия для Киева. Он высказал свою позицию в беседе с РИА «Новости», отвечая на заявление командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который признал, что бывшая советская республика причастна к ударам по Севастополю.

Шеремет подчеркнул, что западные страны не могут контролировать решения президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Он также осудил заявления о том, что ракеты украинских сил будут использоваться только на боевых театрах, считая их недостаточно убедительными.

Парламентарий выразил мнение, что страны, чьи ракеты применяются украинскими силами для атак на Крым, должны быть признаны сторонами военного конфликта, и Россия должна разорвать с ними дипломатические и торговые отношения. Эти меры, по его словам, позволят России продемонстрировать серьезность своих намерений и показать, что противнику не будет безнаказанности.

Напомним, что по данным Министерства обороны РФ, в ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины атаковали судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, применив десять крылатых ракет. Эти события вызвали серьезные опасения и обеспокоенность в России.