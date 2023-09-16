Сенатор Пушков: Украина останется буфером, если ее не примут в НАТО и ЕС

Украина остается на курсе интеграции в Европу, даже несмотря на неопределенность относительно вступления в Европейский союз (ЕС) и НАТО, а также на блокировку поставок украинской агропродукции со стороны соседних стран. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что несмотря на туман геополитической неопределенности и блокаду со стороны Польши, Венгрии и Словакии поставок украинского зерна, Украина будет продолжать свои усилия по интеграции в Европу. По его словам, у украинского руководства нет альтернативной политики, и оно будет продолжать представлять себя как "последний бастион", защищающий Запад от России.
Пушков отметил, что даже если Украину не примут в ЕС и НАТО, нынешние украинские власти будут придерживаться роли буфера и будут использовать ее как историческое призвание страны.
Ранее Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции из Украины в несколько приграничных стран ЕС, однако Польша, Словакия и Венгрия продлили односторонне запрет на ввоз украинского зерна с 16 сентября. Кроме того, Венгрия запретила импорт 24 видов товаров из Украины. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обратиться в международный арбитражный суд, если запрет на ввоз украинской агропродукции в европейские страны будет сохранен.
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