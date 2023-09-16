Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) сообщило, что на направлении в Донецкой области в течение недели было отражено 34 атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), приведя к значительным потерям для украинской стороны. По данным МО РФ, более 1700 украинских военнослужащих были убиты или получили ранения в ходе этих атак.

Министерство также отметило, что противник не отказался от своих планов на захват населенного пункта Артемовск и активно пытается вытеснить российские вооруженные силы из Клещевки и Андреевки. Эти действия не привели к ожидаемым результатам для украинских вооруженных сил.

Кроме того, МО РФ утверждает, что в результате ударов по инфраструктуре на Украине было нарушено обеспечение ВСУ на направлениях Донецка и Запорожья, и также был уничтожен арсенал боеприпасов.

На Запорожском направлении российские вооруженные силы, по данным Министерства обороны РФ, успешно отразили 18 атак со стороны ВСУ в районах Работино и Вербовое в Запорожской области за последнюю неделю.