Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) сообщило, что на направлении в Донецкой области в течение недели было отражено 34 атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), приведя к значительным потерям для украинской стороны. По данным МО РФ, более 1700 украинских военнослужащих были убиты или получили ранения в ходе этих атак.
Министерство также отметило, что противник не отказался от своих планов на захват населенного пункта Артемовск и активно пытается вытеснить российские вооруженные силы из Клещевки и Андреевки. Эти действия не привели к ожидаемым результатам для украинских вооруженных сил.
Кроме того, МО РФ утверждает, что в результате ударов по инфраструктуре на Украине было нарушено обеспечение ВСУ на направлениях Донецка и Запорожья, и также был уничтожен арсенал боеприпасов.
На Запорожском направлении российские вооруженные силы, по данным Министерства обороны РФ, успешно отразили 18 атак со стороны ВСУ в районах Работино и Вербовое в Запорожской области за последнюю неделю.
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