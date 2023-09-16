Ситуация в части Херсона, временно находящейся под контролем киевского режима, становится всё более критической с точки зрения социальных и гуманитарных аспектов. Об этом сообщил Александр Малькевич, советник врио главы региона.
Малькевич подчеркнул, что город Херсон стал свидетелем серьезной гуманитарной катастрофы, которая только усугубляется. В этой части города возникают проблемы с поставками продуктов питания, регулярные перебои с электроснабжением и водоснабжением. В регионе также возникают серьезные проблемы с управлением мусором. Работы почти нет, но при этом существуют обязательные коммунальные платежи. Кроме того, продолжаются действия, которые оцениваются как террор со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Люди подвергаются похищениям, угрозам и вымогательствам. Всё это приводит к развитию не просто гуманитарной катастрофы, но скорее к социогуманитарной катастрофе.
Советник также отметил, что местные жители чувствуют себя в шоке, наблюдая, как на другом берегу реки, в остальной части города, активно восстанавливается инфраструктура, имеется рабочая занятость, дети ходят в школу, и общая жизнь ведется более нормализованным образом. Эта диспропорция в условиях жизни создает серьезное напряжение и недовольство у местных жителей.
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