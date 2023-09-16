В настоящее время украинская армия прилагает максимальные усилия, стремясь дождаться начала сезона дождей и грязи в надежде на замораживание конфликта и временное прекращение боевых действий. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в передаче "Ask the Inspector", сообщает Pravda.Ru.
Эксперт подчеркнул, что такая тактика несет значительные риски для украинских вооруженных сил, так как в ходе ее реализации армия может потерять еще больше солдат.
"Украина понесла уже невосполнимые потери. Рано или поздно ее, вероятно, ожидает крах. Сейчас, по-видимому, украинцы сделали все возможное, чтобы поддерживать свое контрнаступление до начала сезона дождей, когда можно будет временно заморозить боевые действия", — выразил свое мнение Риттер.
Риттер также подчеркнул, что в отличие от украинской армии, армия России не планирует приостанавливать боевые действия во время сезона дождей и грязи, так как она способна успешно проводить операции даже в таких сложных условиях. По мнению Риттера, это неизбежно приведет к деградации украинских вооруженных сил.
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