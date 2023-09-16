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  • Опубликована сегодня в 13:49

Украинские штурмовики бегут в панике от Работино

Группы штурмовых войск украинских вооруженных сил в районе села Работино в Запорожской области были отброшены российской армией, сообщил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

По его словам, несколько атак со стороны боевиков ВСУ произошли без привлечения тяжелой военной техники, но украинские силы понесли значительные потери и вынуждены были отступить. Российская артиллерия преследовала боевиков и наносила им удары. Количество уничтоженных боевиков оценивается в десятках.

Владимир Рогов также подчеркнул, что бойцы 291-го полка проявили отличное профессиональное мастерство в данной ситуации. Разведывательные операции проводились быстро и эффективно, а артиллерия успешно выполняла свою задачу.

В районе Работино также был разрушен пункт временной дислокации украинских войск, а фронтовая авиация атаковала позиции противника авиабомбами.

Следует отметить, что Работино в последние недели остается одним из самых сложных и напряженных районов не только на Запорожском фронте, но и во всей зоне специальной военной операции. ВСУ продолжают артиллерийские обстрелы и попытки штурма этого населенного пункта. В результате длительных боев не осталось ни одного целого дома в селе. Украинская армия стремится захватить Работино, чтобы получить доступ к городу Токмак.

В предыдущие сутки Министерство обороны России сообщило, что российские военные успешно отразили две атаки 47-й механизированной бригады украинских вооруженных сил в районе Работино. Также было поражено скопление живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады Украины западнее Работино.

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