Украинские СМИ рассказывают об акциях протеста, которые прошли в Одессе и Киеве. Местные жители вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против излишних расходов из государственного бюджета, особенно в условиях военного положения.

Утром, как сообщило издание "Думская", перед зданием городского совета в Одессе собрались протестующие. Организаторы акции подчеркнули, что их целью не является смена власти, но они призывают власть эффективно использовать бюджетные средства.

По данным СМИ, подобную инициативу поддержали и в Киеве. Согласно информации "Украинской правды", люди собрались возле Киевской городской администрации и выразили требование отменить "ненадежные тендеры". Судя по фотографиям, на акцию вышло не менее нескольких сотен человек.

На фотографиях, опубликованных изданием "Общественное", видно, что протестующие облили краской здание городской администрации. Акция, согласно информации, была организована в связи с голосованием Киевского совета по бюджету на 2024 год, которое должно состояться в октябре.

В последние месяцы на Украине стали известны несколько скандалов, связанных с "неуместными закупками", которые проводились в условиях военного положения и дефицита бюджетных средств, частично покрываемого за счет помощи Запада. Особенное внимание общества привлекла информация о закупках через систему госзакупок Prozorro, которая показала нецелевое использование бюджетных средств на "высокотехнологичные овощерезки, сковородки и барабаны" для убежищ, а также на ремонт стадионов и перекладывание брусчатки.

В июле министр культуры Украины Александр Ткаченко ушел в отставку после того, как стало известно о выделении его ведомством $900 тысяч на съемки развлекательных сериалов. 9 августа Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования нарушений при закупках в период действия военного положения.

Однако, несмотря на предпринятые меры, ситуация остается напряженной. Как сообщил депутат Ярослав Железняк 15 сентября, проект бюджета на 2024 год вновь предусматривает 1,5 млрд гривен ($41 млн) на съемки развлекательных сериалов. В то время как бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд, и в проекте бюджета на следующий год заложен дефицит около $42 млрд, что составляет почти половину его расходной части. Киев подчеркивает, что может покрыть только расходы на оборону, а все остальное финансируется за счет помощи западных союзников.