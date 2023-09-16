Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли на новую стратегию, предназначенную для проведения дальних ракетных атак. Эта новая тактика включает в себя использование западных ракетных систем и сведений, предоставляемых спецслужбами стран-членов НАТО. Такие выводы сделал бывший советник министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник Макгрегор отметил, что ВСУ оказались в новой фазе военных действий, фазе, ориентированной на дальние ракетные удары. Это решение пришло после того, как украинским силам стали ограничены возможности ведения боевых действий на земле из-за значительных потерь. Он подчеркнул, что такая смена тактики стала необходимой из-за исчерпания ресурсов и невозможности продолжать традиционные операции на земле.
Полковник Макгрегор также выразил мнение, что использование западных вооружений и разведывательной информации делает страны НАТО непосредственными участниками конфликта в Украине. Это суждение подчеркивает тесную связь между ВСУ и западными союзниками.
Ранее Макгрегор отмечал, что ВСУ понесли серьезные потери, оценивая их в диапазоне от 300 тысяч до 350 тысяч погибших. Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, начиная с 4 июня, украинская армия предпринимает неудачные попытки контрнаступления, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о более чем 26 тысячах потерь среди личного состава ВСУ с начала контрнаступления. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не достигли успеха ни на одном из фронтов боевых действий.
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