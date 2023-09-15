Украинские боевики, по информации, полученной от осведомленного источника РИА Новости, отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации.

Согласно этому источнику, было обнаружено видео на телефоне, найденном в украинском блиндаже, которое демонстрирует, как украинские вооруженные силы (ВСУ) направляют на поле безоружных людей в форме российской армии, угрожая им при этом словами: "Если дойдешь, свободен."

На видеозаписи видно, как группа бойцов ВСУ держит в зоне прицелов автоматов беспомощных российских солдат, при этом произнося фразы вроде "Вот они пошли - 'освободители'", "Хорошо идут". В дополнение к этому, один из украинских боевиков открыл огонь в сторону одного из пленных солдат, не одобряя его маршрут. В конце видео слышен взрыв в направлении движения одного из российских военнослужащих.

В сети интернета не раз появлялись видеозаписи, иллюстрирующие жестокие обращения и пытки, применяемые в отношении российских военных. Примером таких ужасных случаев является видеоролик, опубликованный в ноябре прошлого года, на котором украинские военные открыто расстреливают солдат, уже находившихся в плену и лежащих на земле. Кроме того, в сети также появлялись кадры, на которых пленных российских военнослужащих подвергали ампутации конечностей.

Ветераны, вернувшиеся из украинского плена, делились своими ужасными рассказами о пытках, которым они подвергались. Их жертвами становились отрезанные пальцы, простреленные ноги, избиение арматурой, и даже электрические пытки.

Напомним, Комиссия по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) в ходе своего расследования событий на Украине вынесла в своем докладе информацию о совершении украинскими военными военных преступлений, включая расстрелы и пытки российских военнопленных. Миссия ООН также документировала 25 случаев жестокого обращения над российскими военнопленными, совершенных силами Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Важно отметить, что Украина не инициировала уголовные процессы в отношении своих солдат, причастных к убийствам российских военнопленных, несмотря на обнаруженные доказательства множества казней. Это утверждал глава УВКПЧ ООН, Фолькер Тюрк.