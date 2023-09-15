Россия планирует привлечь внимание к угрозам, направленным в адрес журналистов и наблюдателей, высказанным официальным представителем сил территориальной обороны Украины, Сарой Эштон-Чирилло, которая также является трансгендером и гражданкой США.
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН, Дмитрий Полянский, через свой телеграм-канал.
Дмитрий Полянский подчеркнул, что Сара Эштон-Чирилло, выступая от имени Украины, выразила угрозы в адрес российских журналистов и Марии Захаровой, официального представителя МИД РФ. Теперь она перешла и к угрозам в отношении иностранных наблюдателей, присутствовавших на недавних выборах в России.
Ранее МИД РФ заявил, что представитель украинских сил территориальной обороны сделала заявления, в которых содержались прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, а также к сотрудникам государственных и общественных организаций, участвующим в освещении хода специальной военной операции.
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