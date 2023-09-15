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  • Опубликована сегодня в 20:56

Россия поставит в ООН вопрос об угрозах россиянам со стороны властей Украины

Россия планирует привлечь внимание к угрозам, направленным в адрес журналистов и наблюдателей, высказанным официальным представителем сил территориальной обороны Украины, Сарой Эштон-Чирилло, которая также является трансгендером и гражданкой США.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН, Дмитрий Полянский, через свой телеграм-канал.

Дмитрий Полянский подчеркнул, что Сара Эштон-Чирилло, выступая от имени Украины, выразила угрозы в адрес российских журналистов и Марии Захаровой, официального представителя МИД РФ. Теперь она перешла и к угрозам в отношении иностранных наблюдателей, присутствовавших на недавних выборах в России.

Ранее МИД РФ заявил, что представитель украинских сил территориальной обороны сделала заявления, в которых содержались прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, а также к сотрудникам государственных и общественных организаций, участвующим в освещении хода специальной военной операции.

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