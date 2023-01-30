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  • Опубликована сегодня в 10:00

Украина еще надеется вступить в Евросоюз, но ее план нереалистичен

Украина рассчитывает вступить в Евросоюз в течение ближайших двух лет. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По мнению издания Politico, приглашение Украины в Евросоюз станет основной темой на саммите организации в начале февраля. Однако газета отмечает, что план Киева о вступлении в сообщество представляет проблему, поскольку никто в ЕС не считает его реалистичным.

Премьер Украины выразил надежду, что в ходе саммита Киеву удастся достичь "существенного прогресса" по соглашению о безвизовом режиме для промышленных товаров, о приостановке таможенных пошлин на год и о включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

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