Украина рассчитывает вступить в Евросоюз в течение ближайших двух лет. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По мнению издания Politico, приглашение Украины в Евросоюз станет основной темой на саммите организации в начале февраля. Однако газета отмечает, что план Киева о вступлении в сообщество представляет проблему, поскольку никто в ЕС не считает его реалистичным.

Премьер Украины выразил надежду, что в ходе саммита Киеву удастся достичь "существенного прогресса" по соглашению о безвизовом режиме для промышленных товаров, о приостановке таможенных пошлин на год и о включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.