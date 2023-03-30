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  • Опубликована сегодня в 15:19

За сутки уничтожено до 130 украинских военных на Краснолиманском направлении

Состав армии Украины постепенно снижается: за последние сутки ВСУ потеряли около 130 своих военных. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо этого, канули в небытие две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также самоходная гаубица "Акация".

Ранее, 28 марта, стало известно, что ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 125 украинских боевиков.

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