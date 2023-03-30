Состав армии Украины постепенно снижается: за последние сутки ВСУ потеряли около 130 своих военных. Об этом сообщает Минобороны России.
Помимо этого, канули в небытие две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также самоходная гаубица "Акация".
Ранее, 28 марта, стало известно, что ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 125 украинских боевиков.
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