Состав армии Украины постепенно снижается: за последние сутки ВСУ потеряли около 130 своих военных. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо этого, канули в небытие две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также самоходная гаубица "Акация".

Ранее, 28 марта, стало известно, что ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении до 125 украинских боевиков.