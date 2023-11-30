С 1 декабря и до отмены военного положения в Закарпатской области Украины начинается проверка документов у граждан. Мероприятие проводится в рамках обеспечения мер правового режима в условиях военного положения.

Областная военная администрация в сотрудничестве с военкоматом утвердили комендантов, ответственных за организацию проверок.

Эти меры являются частью всеобщей мобилизации, введенной в Украине с февраля прошлого года, с целью удержания мужчин призывного возраста от уклонения от военной службы.