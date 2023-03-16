Север Украины, а именно Сумская область, услышал звуки взрывов: как сообщает издание Klymenko Time, это произошло утром 16 марта. Других подробностей издание не приводит.
Напомним, что в текущий момент на территории всей Украины объявлена воздушная тревога.
В Армении назвали, сколько россиян переехало в страну за 2022 год
Число эмигрантов уже переходит за 100 тыс.
Евросоюз по-прежнему в больших объемах закупает российский газ
Прежде всего это касается сжиженного топлива.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля