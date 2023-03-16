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  • Опубликована сегодня в 11:09

В Сумской области Украины прогремела серия взрывов

Север Украины, а именно Сумская область, услышал звуки взрывов: как сообщает издание Klymenko Time, это произошло утром 16 марта. Других подробностей издание не приводит.

Напомним, что в текущий момент на территории всей Украины объявлена воздушная тревога.

Мир

В Армении назвали, сколько россиян переехало в страну за 2022 год

Число эмигрантов уже переходит за 100 тыс.

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Евросоюз по-прежнему в больших объемах закупает российский газ

Прежде всего это касается сжиженного топлива.

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Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

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В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

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Новости