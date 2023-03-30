Украинская инфраструктура испытывает на себе новые удары по стороны ВС России: к текущему моменту на территории Николаевской и Одесской областей Украины объявлена воздушная тревога.

По предварительным данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги прозвучал в промежутке с 11:40 по 12:00 мск.

Напомним, что киевский режим не в первый раз подвержен угрозам нападения с воздуха. Так, 29 марта на Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Такой вид предупреждения в регионах страны объявляется каждый день, иногда - по всей стране.