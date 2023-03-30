Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.03.2023 : 76,9781
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.03.2023 : 83,4859
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:40

В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинская инфраструктура испытывает на себе новые удары по стороны ВС России: к текущему моменту на территории Николаевской и Одесской областей Украины объявлена воздушная тревога.

По предварительным данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги прозвучал в промежутке с 11:40 по 12:00 мск.

Напомним, что киевский режим не в первый раз подвержен угрозам нападения с воздуха. Так, 29 марта на Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Такой вид предупреждения в регионах страны объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

Мир

Россия планирует открыть авиасообщение с Мьянмой, Монголией, Южной Кореей, ЮАР и Алжиром

На данный момент российские авиакомпании осуществляют полеты в 34 страны

Читать полностью

TWSJ выразил обеспокоенность задержанием в Екатеринбурге своего журналиста, обвиняемого в шпионаже

Злоумышленник был пойман в Екатеринбурге

Читать полностью

Общество

В «Росэлектронике» создали стелс-материалы, поглощающие до 95% электромагнитного излучения

Опытные образцы уже прошли испытания

Читать полностью

Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли

В исследовании помогли аэростаты

Читать полностью

Новости