Украинская инфраструктура испытывает на себе новые удары по стороны ВС России: к текущему моменту на территории Николаевской и Одесской областей Украины объявлена воздушная тревога.
По предварительным данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги прозвучал в промежутке с 11:40 по 12:00 мск.
Напомним, что киевский режим не в первый раз подвержен угрозам нападения с воздуха. Так, 29 марта на Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Такой вид предупреждения в регионах страны объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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