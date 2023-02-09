Бывший глава Польши Александр Квасьневский на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU заявил, что конфликт между Украиной и Россией продлится "ещё несколько месяцев" по причине того, что обе стороны не обладают должным количеством ресурсов для победы.
"Россия недостаточно сильна, чтобы выиграть войну против Украины, а Украина недостаточно сильна, чтобы выиграть войну против России. Следует ожидать, что конфликт продлится еще несколько месяцев"
Напомним, РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин главной целью ставит защиту людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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