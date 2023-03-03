Украинские военные могут организовать восстание против их президента Владимира Зеленского вследствие затруднительной ситуации на фронте, предположил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Если Зеленский продолжит военные действия... то солдаты поднимут восстание против него, а Украине придётся сдаться без каких-либо договорённостей»

Также, экс-советник заявил, что у Киева есть огромные риски потерять еще больше территорий при продолжении военного конфликта.