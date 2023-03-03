Украинские военные могут организовать восстание против их президента Владимира Зеленского вследствие затруднительной ситуации на фронте, предположил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«Если Зеленский продолжит военные действия... то солдаты поднимут восстание против него, а Украине придётся сдаться без каких-либо договорённостей»
Также, экс-советник заявил, что у Киева есть огромные риски потерять еще больше территорий при продолжении военного конфликта.
Зеленского рассмешили слова президента Латвии о территориальной целостности Украины
Только Украина может "диктовать" условия возможного мирного соглашения с Россией, с уверенностью заявил лидер балканского государства
ЕС может ввести санкции против Китая, если узнает о поставках оружия Россие со стороны Пекина
Об этом информирует агентство Reuters
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином