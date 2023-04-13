Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР

Поселок городского типа Владимировка, расположенная на территории ДНР, стала целью украинских снарядов: ВСУ обстреляли жилую местность при помощи восьми боевых снаряжений калибром 155 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики СЦКК.

Ранее стало известно, что Кировский и Куйбышевский районы Донецка также стали пушечным мясом для ВСУ. В результате обстрела украинскими террористами один мирный житель получил ранение.