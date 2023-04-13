Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР

Поселок городского типа Владимировка, расположенная на территории ДНР, стала целью украинских снарядов: ВСУ обстреляли жилую местность при помощи восьми боевых снаряжений калибром 155 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики СЦКК.
Ранее стало известно, что Кировский и Куйбышевский районы Донецка также стали пушечным мясом для ВСУ. В результате обстрела украинскими террористами один мирный житель получил ранение.
На рассмотрение Госдумы вынесли проект заявления против притеснения русскоязычных в Прибалтике
В совет Госдумы РФ внесен проект заявления Нижней палаты парламента, который выражает протест против репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных.
Байден обеспокоен фактом утечки материалов Пентагона
Однако у него нет переживаний за содержание появившейся в СМИ информации из данных утечек
Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии
Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"
В Госдуме принят закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним
Известны суммы нынешних денежных наказаний