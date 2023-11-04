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Ричард Кемп: Украина потеряла свой шанс на победу
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  • Опубликована сегодня в 1:13

Ричард Кемп: Украина потеряла свой шанс на победу

Украина не сумела использовать свой лучший шанс на перелом в конфликте с Россией, не достигнув значительных успехов в ходе начатого летом наступления, сообщает ТАСС со ссылкой на статью отставного полковника британской армии Ричарда Кемпа в The Daily Telegraph.

Кемп указывает, что до наступления распутицы и прихода холодов украинским вооруженным силам не удалось прорвать российскую оборону и нанести сокрушительные потери российской армии, что могло бы обеспечить Киеву долгосрочную поддержку со стороны Запада. Автор статьи полагает, что надежда на неожиданные успехи украинских войск в ближайшем будущем маловероятна, а Россия, напротив, "несомненно, собирает силы для собственного наступления, которому будет противостоять измотанная украинская армия".

По мнению Кемпа, ответственность за такое положение вещей лежит на странах Запада, которые медлительно принимали решения о передаче Украине тяжелого вооружения и дальнобойных ракет, опасаясь реакции Москвы и возможного эскалации конфликта. Теперь, с отсутствием значительных изменений на поле боя, европейские лидеры все больше склоняются к идее "достичь соглашения с Кремлем о прекращении" конфликта.

Ситуацию осложняют предстоящие президентские выборы в США, когда у Джо Байдена почти нет внешнеполитических козырей.﻿

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