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Германия: Финансирование Украины может быть сокращено
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  • Опубликована сегодня в 7:39

Германия: Финансирование Украины может быть сокращено

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что предусмотренная помощь Украине может сократиться на 550 миллионов евро. Причина - корректировка бюджетных планов страны, говорится в официальном сообщении.

- Замена бундесвером переданного Украине оружия финансируется из специальных фондов . Это означает, что первоначально запланированные в федеральном бюджете средства на укрепление Украины могут быть сокращены на 520 миллионов евро, - говорит Хебештрайт.

Первоначальная сумма предварительно одобренной помощи оставила 4 миллиарда евро, однако проект бюджета отправился на пересмотр. Окончательное решение смогут озвучить лишь в феврале 2024 года. В любом случае, как подчеркивает правительство ФРГ, в случае необходимости дополнительных расходов страна может прибегнуть к особым мерам.

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