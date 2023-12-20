Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что предусмотренная помощь Украине может сократиться на 550 миллионов евро. Причина - корректировка бюджетных планов страны, говорится в официальном сообщении.
- Замена бундесвером переданного Украине оружия финансируется из специальных фондов . Это означает, что первоначально запланированные в федеральном бюджете средства на укрепление Украины могут быть сокращены на 520 миллионов евро, - говорит Хебештрайт.
Первоначальная сумма предварительно одобренной помощи оставила 4 миллиарда евро, однако проект бюджета отправился на пересмотр. Окончательное решение смогут озвучить лишь в феврале 2024 года. В любом случае, как подчеркивает правительство ФРГ, в случае необходимости дополнительных расходов страна может прибегнуть к особым мерам.
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