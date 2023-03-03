Жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей услышали звуки сирен: объвлена воздушная тревога. Об этом стало известно из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Напомним, что утром 3 марта воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
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