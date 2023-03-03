Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 75,4592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 80,0469
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:08

Воздушная тревога объявлена в некоторых регионах Украины

Жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей услышали звуки сирен: объвлена воздушная тревога. Об этом стало известно из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним, что утром 3 марта воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Мир

Запорожская область разделена на 16 небольших территорий со столицей в Мелитополе

Такие города, как Бердянск, Мелитополь и Энергодар, получили статус городов областного назначения

Читать полностью

Сербия направила Украине всё необходимое для восстановления энергосетей

Стоит отметить, что балканская страна не планирует вводить санкции против России

Читать полностью

Общество

Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского

Теперь художник стал армянином

Читать полностью

РЖД: детям от 10 до 17 лет будут предоставлены скидки в размере 50%

Специальный тариф будет активен с 1 июня по 31 августа

Читать полностью

Новости