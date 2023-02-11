В субботу, 11 февраля, Полтавская, Сумская и Харьковская области услышали звук сирен - объявлена воздушная тревога. Такая информация стала известна по данным официального ресурса по оповещению.
Сообщения о тревоге в северо-восточных регионах начали поступать в 10:21 мск. Ночью воздушная тревога также объявлялась на юге и востоке Украины.
Таджикистан и Королевство Тонга установили дипломатические отношения
Встреча прошло 10 февраля в Нью-Йорке. Соответствующее коммюнике подписали постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат и постоянный представитель Королевства Тонга при ООН Вилиами Ваинга Тоне
Таджикистан отменил коронавирусные ограничения на пограничных переходах
Такое решение было принято республиканским штабом в связи с высоким уровнем вакцинации среди населения целевых групп страны, а также нормализацией ситуации в государствах региона и мира
Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена внутренняя идеология ЧВК "Вагнер".
«Пушкинской картой» воспользовались 7,5 млн кинозрителей
Возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко