В субботу, 11 февраля, Полтавская, Сумская и Харьковская области услышали звук сирен - объявлена воздушная тревога. Такая информация стала известна по данным официального ресурса по оповещению.

Сообщения о тревоге в северо-восточных регионах начали поступать в 10:21 мск. Ночью воздушная тревога также объявлялась на юге и востоке Украины.