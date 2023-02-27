В понедельник, 27 февраля, вся Украина услышала сигнал воздушной тревоги. По официальным данным, первые сирены зазвучали в 09:24 (мск) в Киеве, а к 09:27 (мск) красная зона распространилась на все регионы страны.
Ранее воздушная тревога была объявлена только в некоторых частях Украины — в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях
Ведутся переговоры между Узбекистаном и Литвой по вопросу транзита грузовиков
Переговоры начали в связи с введением Польшей запрета на транзит через белорусско-польскую границу
Российская артиллерия расстреляла перевалочную базу ВСУ в Херсонской области
В результате точного попадания уничтожены шесть единиц бронетехники, среди украинских военных есть погибшие и раненые.
Зять Шойгу Столяров обругал сторонника спецоперации на Донбассе
Зять дочери министра обороны Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров поставил лайк под пацифистским постом журналиста Юрия Дудя* о годовщине начала спецоперации.
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.