В понедельник, 27 февраля, вся Украина услышала сигнал воздушной тревоги. По официальным данным, первые сирены зазвучали в 09:24 (мск) в Киеве, а к 09:27 (мск) красная зона распространилась на все регионы страны.

Ранее воздушная тревога была объявлена только в некоторых частях Украины — в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях